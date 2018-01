Valentino Rossi desafia Alonso para ver quem é mais rápido O piloto italiano Valentino Rossi, pentacampeão de MotoGP, lançou um desafio ao atual campeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, para participar de um duelo e descobrir quem é o piloto mais rápido. Em fevereiro deste ano, após Rossi realizar testes com o carro da Ferrari, Alonso declarou que não havia se impressionado com o desempenho do italiano e que seria capaz de fazer o mesmo com uma moto. "Pilotando um Fórmula 1, o Rossi poderia terminar em quinto, ou até conseguir um pódio. Com alguns treinamentos, eu poderia fazer o mesmo com uma moto", afirmou o espanhol. Em entrevista publicada na edição desta semana da revista inglesa Motorcycle News, Rossi retrucou e lançou um desafio ao espanhol para ver quem é o mais rápido entre os dois. "Li que se o Alonso treinasse um pouco ele poderia chegar ao pódio com uma moto. Então, acredito que deveríamos pilotar um carro de Fórmula 1, um veículo do Mundial de Ralli e uma moto GP. Depois, somaríamos os tempos e descobriríamos quem é o mais rápido", propôs o italiano. Alonso, que ganhou o GP do Bahrein, o primeiro da temporada 2006 da Fórmula 1, ainda não se pronunciou sobre a proposta de Rossi. O espanhol participará no próximo domingo do GP da Malásia.