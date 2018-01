Valentino Rossi diz que não gosta de correr em Istambul O pentacampeão mundial de MotoGP, o italiano Valentino Rossi (Yamaha) declarou que ele não gosta do circuito de Istambul, próxima corrida do calendário do mundial da categoria, pois nunca venceu na pista de Istanbul Park. "Não gosto das próximas duas provas do Mundial, na Turquia e China, além de nunca ter vencido em Istambul, mas é um circuito com curvas muito rápidas e estou muito motivado para a corrida", falou Rossi. Aliás, a curva onze da pita da capital turca é a mais rápida do Mundial de MotoGP, onde as motos podem alcançar os 270 km/h. E vem depois de uma chicane dupla de três curvas de velocidade muito lenta, um dos trechos mais desafiadores para os pilotos em todas as provas do ano. Além das dificuldades imprimidas pelo circuito em si, Istambul será a primeira pista da temporada em que nenhuma equipe realizou treinamentos prévios. "Se a moto corresponder, acho que tenho grandes chances de vitória. No ano passado cometi um erro nas primeiras voltas da corrida e isso me custou uma posição no pódio, mas não voltarei a cometê-los", avisou o piloto da equipe Yamaha. Rossi lidera o Mundial depois de duas provas disputadas - Catar e Jerez (Espanha) -, com vantagem de nove pontos sobre o jovem australiano Casey Stoner e o espanhol Dani Pedrosa, que estão empatados na segunda colocação. "O principal inconveniente das próximas corridas será a potência, porque tanto Istambul, como em Shangai, têm retas muito longas. Testamos novas alternativas nos últimos treinamentos em Jerez para melhorarmos nesse aspecto e sei que a equipe vem trabalhando duro. Por conta disso espero bons resultados na Turquia", explicou Rossi, que vem sofrendo com a falta de potência de sua Yamaha. "Outra questão complicada são os pneus, porque essa será a primeira vez na temporada que vamos correr em uma pista que não fizemos qualquer tipo de treinamento. Isso nos obrigará a ter muita certeza na escolha de pneus para treinos e para a prova", concluiu Rossi.