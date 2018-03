Valentino Rossi é desclassificado Os organizadores do GP da Inglaterra de Motovelocidade desclassificaram o piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, vencedor da prova deste domingo, em Donington Park. A vitória ficou para o compatriota Max Biaggi, também da Honda, que terminou em segundo lugar. Segundo a direção da prova, oitava da temporada, Rossi ultrapassou Biaggi na 12ª volta quando os comissários agitavam a bandeira amarela, obrigando os pilotos a conservarem as posições. Rossi deveria ser punido com uma parada de dez segundos nos boxes. Com a punição, o italiano cai para a terceira posição, atrás do espanhol Sete Gibernau. Rossi deve apelar da decisão.