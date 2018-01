Valentino Rossi faz a pole na Catalunha Por causa do forte calor deste sábado em Barcelona, os pilotos da MotoGP não conseguiram baixar seus tempos da sexta-feira e, assim, o italiano Valentino Rossi ficou com a pole do GP da Catalunha de Motovelocidade, marcado para acontecer domingo. Ele fez o tempo de 1m43s927, superando seu compatriota Loris Capirossi, que larga em segundo com 1m44s333. O brasileiro Alexandre Barros obteve a 5ª colocação, ao marcar 1m44s642. Confira o grid de largada: 1º Valentino Rossi (ITA/Honda) - 1m43s927 2º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1m44s333 3º Olivier Jacque (FRA/Yamaha) - 1m44s358 4º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m44s366 5º Alexandre Barros (BRA/Yamaha) - 1m44s642 6º Shinya Nakano (JPN/Yamaha) - 1m44s672 7º Colin Edwards (EUA/Aprilia) - 1m44s708 8º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1m44s790 9º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m44s848 10º Makoto Tamada (JPN/Honda) - 1m44s922 11º Tohru Ukawa (JPN/Honda) - 1m45s039 12º Troy Bayliss (AUS/Ducati) - 1m45s128 13º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1m45s516 14º Marco Melandri (ITA/Yamaha) - 1m45s804 15º Noriyuki Haga (JPN/Aprilia) - 1m46s108