Valentino Rossi faz a pole na prova da Turquia de MotoGP O piloto italiano Valentino Rossi, da equipe Yamaha, marcou o tempo de 1min52s795 e garantiu a pole para o Grande Prêmio da Turquia de MotoGP, que será realizado no domingo. A segunda posição ficou com seu companheiro, o norte-americano Colin Edwards. O resultado animou Rossi, já que sua Yamaha evoluiu nos últimos dias, superando a Honda do espanhol Daniel Pedrosa, que acabou com o terceiro tempo, ao marcar 1min52s971. Já a quarta posição ficou com o australiano Casey Stoner, da Ducati. O brasileiro Alexandre Barros, que faz apenas um campeonato mediano, largará na 13.ª posição - ele marcou 1min54s082. Por sua vez, o norte-americano Nicky Hayden, atual campeão da categoria, ainda não conseguiu reencontrar um bom desempenho e largará na sexta colocação. Como ficou o grid para a prova na Turquia 1.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min52s795 2.º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1min52s944 3.º Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 1min52s971 4.º Casey Stoner (AUS/Ducati) - 1min53s375 5.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min53s559 6.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min53s613 7.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1min53s637 8.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 1min53s706 9.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min53s771 10.º Toni Elías (ESP/Honda) - 1min53s835 11.º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - 1min53s847 12.º Shinya Nakano (JAP/Honda) - 1min53s988 13.º Alexandre Barros (BRA/Ducati) - 1min54s082 14.º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min54s143 15.º Makoto Tamada (JAP/Yamaha) - 1min54s206 16.º Carlos Checa (ESP/Honda) - 1min54s221 17.º Alex Hofmann (ALE/Ducati) - 1min54s421 18.º Kenny Roberts Jr.(EUA/KR212V) - 1min54s527 19.º Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha) - 1min54s845