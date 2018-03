Valentino Rossi faz a pole provisória O piloto Valentino Rossi fez a pole provisória nesta sexta-feira, depois de ter sido o mais rápido também nos treinos livres da manhã para o GP de Donington Park, na Inglaterra. O italiano da Honda registrou no treino oficial o tempo de 1m31s196 seguido do australiano Troy Bayliss, da Ducati, e do espanhol Sete Gibernau, da Honda. O brasileiro Alexandre Barros, da Yamaha, ficou em décimo, com 1m32S039. Confira os melhores tempos: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) 1:31.196 2) Troy Bayliss (AUS/Ducati Desmosedici) 1:31.278 3) Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda RC 211 V) 1:31.527 4) Carlos Checa (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:31.562 5) Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) 1:31.583 6) Olivier Jacque (FRA/Yamaha YZR M 1) 1:31.655 7) Tohru Ukawa (JPN/Honda RC 211 V) 1:31.711 8) Colin Edwards (USA/Aprilia RS Cube) 1:31.820 9) Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:31.861 10) Alex Barros (BRA/Yamaha YZR M 1) 1:32.039 11) Noriyuki Haga (JPN/Aprilia RS Cube) 1:32.175 12) Nicky Hayden (USA/Honda RC 211 V) 1:32.199 13) Marco Melandri (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:32.283 14) Shinya Nakano (JPN/Yamaha YZR M 1) 1:32.483 15) John Hopkins (USA/Suzuki GSV RR) 1:32.798