Valentino Rossi faz mistério sobre o seu futuro Depois de realizar seus primeiros testes públicos na Fórmula 1 - três dias seguidos em Valência, na Espanha -, o piloto italiano Valentino Rossi fez mistério sobre seu futuro. Ele pode ir para a Ferrari no ano que vem, mas ainda disputará o campeonato de motovelocidade nesta temporada. Dono de 7 títulos mundiais na motovelocidade, Rossi já tinha feitos testes fechados com o carro de Fórmula 1 - em circuitos particulares da Ferrari. Mas, de terça a quinta-feira, ele esteve na pista em Valência, mostrando seu talento sobre quatro rodas. No primeiro dia, ele não completou nem uma volta e já saiu da pista. Na quarta-feira, terminou o treino com o 9º tempo. E nesta quinta, ficou em 12º lugar. ?Agora, vou voltar aos treinos na motovelocidade, porque minha prioridade é ganhar o campeonato mundial de MotoGP?, afirmou Rossi, sem comentar as suas chances de realmente ir para a Fórmula 1. ?O futuro? Quem pode saber??, limitou-se a dizer. Mas Rossi comentou sua performance nos 3 dias de treinos em Valência. ?Foi um teste interessante e muito importante para mim, porque é a primeira vez que enfrento pilotos de verdade?, afirmou o piloto italiano de 26 anos. ?Aprendi muito e a Ferrari me ajudou bastante.?