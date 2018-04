Valentino Rossi fecha testes com a Ferrari em Barcelona

O italiano Valentino Rossi completou nesta quinta-feira, em Barcelona, sua série de testes com a Ferrari, um prêmio da escuderia pela conquista do título da MotoGP em 2009. Após dois dias de treinamentos, ele cederá o modelo de 2008 para Felipe Massa, que testará na sexta.

Rossi teve problemas para treinar nas primeiras horas do dia, devido à neblina que dificultava a visibilidade no circuito. Depois que o sol apareceu, ele pôde ir para a pista e completou suas voltas com o asfalto seco, usando pneus da GP2.

A Ferrari não divulgou o número de voltas completadas por Rossi, nem os tempos alcançados pelo italiano. Entretanto, a escuderia divulgou nota em que o piloto teve "uma evolução considerável nos tempos e na performance".