Valentino Rossi marca primeira pole do ano na MotoGP Com o tempo de 1min55s002, o piloto italiano Valentino Rossi, da equipe Yamaha, garantiu nesta sexta-feira a pole position para a primeira prova do ano da MotoGP, que será realizada neste sábado, no Circuito de Losail, no Catar. Foi a 36.ª pole da carreira de Rossi, heptacampeão mundial, que começou a temporada como o grande favorito. O companheiro do italiano na Yamaha, o norte-americano Colin Edwards, ficou em terceiro lugar, atrás do australiano Casey Stoner, da Ducati. Atual campeão da categoria, o norte-americano Nicky Hayden, da equipe Honda, não teve um bom começo e conquistou apenas a nona posição. O espanhol Daniel Pedrosa, também da Honda, foi um pouco melhor e garanti o quinto lugar. Por sua vez, o brasileiro Alexandre Barros não teve uma boa reestréia e terminou os treinos em 15.º lugar. Tempos do treino classificatório: 1.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min55s002 2.º Casey Stoner (AUS/Ducati) - 1min55s007 3.º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1min55s233 4.º Toni Elías (ESP/Honda) - 1min55s358 5.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda) - 1min55s361 6.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1min55s833 7.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min55s851 8.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 1min55s933 9.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min56s041 10.º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min56s222 11.º Shinya Nakano (JPN/Honda) - 1min56s306 12.º Carlos Checa (ESP/Honda) - 1min56s609 13.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min56s639 14.º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - 1min56s754 15.º Alexandre Barros (BRA/Ducati) - 1min56s814