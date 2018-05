Valentino Rossi pede desculpas por agressão, mas torcedora deve processá-lo

O controverso Valentino Rossi voltou a protagonizar uma polêmica no último fim de semana. Insatisfeito com a quarta colocação no encerramento da temporada da MotoGP em Valência, no domingo, o italiano foi filmado acertando um leve chute em uma torcedora que tentava tirar uma foto com ele quando se encaminhava para os boxes após a prova.

O vídeo ganhou as redes sociais e Rossi foi duramente criticado pela atitude. Questionado sobre o assunto, o italiano inicialmente brincou e disse sentir "medo de ser preso". Depois, culpou a confusão no paddock e a pressa para chegar aos boxes por seu destempero e pediu desculpas à torcedora.

A torcedora espanhola foi identificada como Ana Cabanillas Vázquez. Ela não aceitou as desculpas do multicampeão da MotoGP e admitiu que pode processá-lo pela agressão. "Eu teria aceitado sua desculpa se tivesse sido um acidente, mas assistindo ao vídeo, dá para afirmar que ele fez de propósito. Eu tenho um pequeno hematoma na minha perna. Vou considerar processá-lo", declarou em entrevista à Rádio COPE.

Vázquez contou ser fã do espanhol Marc Márquez, que garantiu o título da temporada e é hoje o maior rival de Rossi na MotoGP. O italiano cometeu a agressão depois de um quarto lugar que fez com que fechasse a temporada na segunda colocação geral, com 249 pontos, 49 atrás do campeão.