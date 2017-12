Valentino Rossi renova com a Yamaha por mais um ano A Yamaha anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato de Valentino Rossi por mais um ano. Com isso, o heptacampeão mundial de motovelocidade será o principal responsável pelo desenvolvimento do protótipo de 800cc com o qual a fabricante japonesa disputará o Mundial da categoria MotoGP em 2007. Desde que trocou a Honda pela Yamaha, há dois anos, Rossi conquistou dois títulos consecutivos, quebrando uma hegemonia de três anos da rival na principal categoria da motovelocidade. Na atual temporada, o piloto italiano vem enfrentando dificuldades - ocupa apenas a oitava posição na classificação do campeonato, tendo obtido apenas uma vitória em cinco provas. "Estou muito feliz por continuar na Yamaha por mais um ano", disse Rossi. "As últimas duas temporadas com a Yamaha foram as melhores da minha carreira. Acho que fiz a escolha certa e estou muito motivado para enfrentar o desafio da nova categoria, que começará no próximo ano".