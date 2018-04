Valentino Rossi revela que aceitaria correr pela Ducati

O italiano Valentino Rossi, heptacampeão mundial de motociclismo, assegurou que não se importaria de correr pela Ducati, equipe de Casey Stoner, atual campeão mundial da categoria MotoGP. O jornal La Gazzetta dello Sport publica nesta sexta-feira uma entrevista com Rossi, na qual o piloto diz que gostaria de competir com a mesma moto do atual campeão. "Stoner não é um meteoro. Para chegar a ser o novo Valentino, ele ainda tem que ganhar muito. Mesmo assim, não será o novo Valentino, mas Casey Stoner", afirmou. O heptacampeão mundial disse ter vontade de "enfrentar um adversário difícil", mas afirmou que para isso necessita de uma moto que corra bem. "Cheguei à conclusão de que ainda estou em forma. Mas ainda não tive as condições necessárias para lutar contra Stoner", afirmou.