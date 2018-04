Valentino Rossi testa carro da Ferrari na Espanha

Nove vezes campeão do mundo na motovelocidade, o italiano Valentino Rossi testou o modelo F2008 da Ferrari no circuito de Catalunha, na Espanha, nesta quarta-feira. O piloto da MotoGP completou 68 voltas no comando do carro da escuderia italiana.

Ao final do teste, Rossi afirmou que ficou "feliz" com seu desempenho. Ele registrou sua melhor volta com o tempo de 1min25s200. O piloto, que voltará a testar o mesmo carro na quinta-feira, teve problemas no período da manhã. Ele derrapou na pista molhada, o que interrompeu a atividade por uma hora.

A sessão vespertina foi mais produtiva. Debaixo de sol e com a pista seca, Rossi testou os pneus slicks e pôde completar a maior parte das 68 voltas do dia. É a sexta vez que o piloto da MotoGP participa de uma sessão de treinos no monoposto de um carro da F-1.

Na Ferrari, Rossi completou seu terceiro teste. Em novembro de 2008, ele já havia testado o modelo F2008 da equipe italiana, no circuito de Mugello.