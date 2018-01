Valentino Rossi vai testar carro na F-1 O italiano Valentino Rossi, que sábado conquistou o título das 500 cc no Mundial de Motociclismo, deverá testar o carro de Fórmula 1 da equipe BAR. Rossi compete com motos Honda e a BAR é associada à montadora japonesa. A notícia saiu publicada no semanário italiano SportAutoMoto. O único piloto campeão do mundo com motocicletas e na Fórmula 1 é o inglês John Surtees. "Este é o momento adequado para Valentino se transferir à Fórmula 1. Ele pode, sem dúvida, igualar meus resultados", disse Surtees. O novo fenômeno das pistas no Mundial de Motovelocidade, campeão ano passado e este, já andou testando carros de corrida, mas não de Fórmula 1. E os testes foram marcados mais pelos erros que pela sua velocidade. O jovem italiano, contudo, já manifestou em mais de uma oportunidade seu desjo de passar a correr com quatro rodas em vez de duas. Surtees conquistou nada menos de 7 títulos mundiais nas motos, quatro com as 500 cc, de 1956 a 1960, três nas 350 cc, 1958, 1959 e 1960. Na temporada de 1964, o inglês, contratado pela Ferrari, venceu o campeonato da Fórmula 1. Depois, em 1966, brigou com o comendador Enzo Ferrari e deixou a equipe na teceira etapa do ano. Em 1970 ele criou seu próprio time de Fórmula 1, onde permaneceu até 1972. Zanardi - o italiano bicampeão da Fórmula Indy, hoje adaptando-se ao uso de duas próteses nas pernas, perdidas no acidente de Lausitzring, Alemanha, ano passado, afirmou que Michael Schumacher será campeão nas duas próximas temporadas. "Os dias de invenção na Fórmula 1 acabaram. A Ferrari continuará absoluta." Zanardi elogiou Rubens Barrichello. "Ele é brilhante nas ultrapassagens e atravessa ótimo momento. O que o deixa para trás de Michael Schumacher e a maior dedicação da equipe ao alemão." Já David Coulthard afirmou à imprensa inglesa, que Schumacher deveria aposentar-se. "Tenho grande respeito por ele, mas no seu lugar abandonaria as pistas e me dedicaria mais a minha mulher e filhos." O escocês queixou-se de que, ao contrário do alemão, suas escuderias "nunca lhe deram 100% das coisas."