Valentino Rossi vence etapa da Malásia de MotoGP Numa prova disputadíssima, o piloto italiano Valentino Rossi, da equipe Yamaha, conquistou neste domingo sua quinta vitória na temporada 2006 da MotoGP, ao terminar em primeiro lugar na etapa da Malásia, no Circuito de Sepang. Apenas 849 milésimo atrás, o também italiano Loris Capirossi, da equipe Ducati, ficou em segundo lugar, seguido pelo espanhol Daniel Pedrosa. Com a 84ª vitória na carreira, Rossi se consolidou na terceira posição com 188 pontos e encostou no líder, o norte-americano Nicky Hayden, que tem 214. Por sinal, Hayden foi apenas o quarto colocado na prova da Malásia. "Trabalhei muito nesta semana para conseguir a vitória. Com certeza essa foi uma das melhores corridas de toda a minha carreira. A disputa final com Capirossi foi simplesmente fantástica", explicou Rossi. Faltam duas corridas para o final da temporada 2006. A próxima etapa acontece na semana que vem, na Austrália. Os dez primeiros colocados na etapa da Malásia após 21 voltas: 1.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 43min07s829 2.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - a 849 milésimos 3.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda) - a 3s863 4.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - a 5s780 5.º Sete Gibernau (ESP/Ducati) - a 9s301 6.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - a 11s081 7.º Kenny Roberts (EUA/KR) - a 11s838 8.º Casey Stoner (AUS/Honda) - a 12s267 9.º Marco Melandri (ITA/Honda) - a 15s019 10º. Colin Edwards (EUA/Yamaha) - a 19s909