Valentino Rossi vence GP de moto O italiano Valentino Rossi, da Honda, venceu hoje o Grande Prêmio da República Checa, na categoria de 500cc, décima etapa do Mundial de motociclismo, no autódromo Masaryk de Brno, alcançando sua sexta vitória em dez corridas nesta temporada. Ele lidera o campeonato com 195 pontos. Rossi deve em parte a sua vitória à queda de seu principal rival e compatriota, Max Biaggi, que caiu na 13ª volta quando liderava a corrida. Valente, Biaggi ainda voltou a correr, mas como ficou muito atrás acabou chegando em décimo lugar, o suficiente para se manter na vice-liderança do campeonato, com 166 pontos. O espanhol Alex Crivillé (Honda), atual campeão mundial, foi o segundo, seguido pelo italiano Loris Capirossi. O brasileiro Alex Barros chegou em nono lugar e agora ocupa a quarta colocação no mundial, com 107 pontos. Na categoria 250 cc, o vencedor foi o japonês Tetsuya Harada, da Aprilia, seguido pelo italiano Marco Melandri. Já nas 125 cc, Toni Elias, da Espanha, venceu a corrida, seguido pelo italiano Lucio Cecchinello.