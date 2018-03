Valentino Rossi vence GP de motovelocidade O piloto italiano Valentino Rossi venceu o GP da Inglaterra de Motovelocidade, neste domingo, no circuito de Donington Park, e manteve a liderança do campeonato, agora com 176 pontos. O segundo colocado foi outro italiano, Max Biaggi, que largou na pole, e, em terceiro, o espanhol Sete Guibernau. Foi uma vitória da Honda, que ficou com os três primeiros lugares. O brasileiro Alexandre Barros não largou. Ele sofreu um acidente durante o treino de aquecimento e fraturou a mão direita. Ele espera correr no GP da Alemanha, no dia 27, mas a previsão oficial é que ele não volte antes de um mês. Com sua quarta vitória consecutiva no circuito de Donington Park (2000, 2001, 2002 e 2003) Rossi igualou o recorde do norte-americano Kevin Schwantz vencedor em 1989, 1990, 1991 e 1994. Max Biaggi ocupa a segunda colocação no campeonato deste ano, com 129 pontos, enquanto o espanhol Guibernau tem cinco pontos a menos e ocupa a terceira posição. Classificação do GP da Inglaterra: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) - 46m05s482 2) Max Biaggi (ITA/Honda) a 1.206 3) Sete Gibernau (ESP/Honda) 4) Loris Capirossi - (ITA/Ducati) 5) Troy Bayliss (AUS/Ducati) 6) Carlos Checa (ESP/Yamaha) 7) Noriyuki Haga (JAP/Aprilia) 8) Nicky Hayden (USA/Honda) 9) Shinya Nakano (JAP/Yamaha) 10) Colin Edwards (USA/Aprilia) Não largaram: Alex Barros (BRA/Yamaha), Kenny Roberts (USA/Suzuki).