Valentino Rossi vence GP de Portugal O piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, venceu neste domingo mais uma etapa do MotoGP, no circuito de Estoril, em Portugal, e segue na liderança do campeonato mundial da categoria, com 245 pontos. Em segundo ficou o espanhol Carlos Checa, da Yamaha, e em terceiro o japonês Tohru Ukawa. O brasileiro Alex Barros, que largou em quarto, cruzou a linha de chegada na quinta colocação. Confira a ordem de chegada dos 10 primeiros: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) 2) Carlos Checa (ESP/Yamaha) 3) Tohru Ukawa (JPN/Honda) 4) Kenny Roberts (USA/Movistar Suzuki) 5) Alex Barros (BRA/Honda) 6) Max Biaggi (ITA/Yamaha) 7) Norick Abe (JPN/Yamaha) 8) John Hopkins (USA/Yamaha) 9) Jeremy McWilliams (GBR/Proton) 10) Tetsuya Harada (JPN/Honda NSR) Classificação do Mundial de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA) - 245 pontos 2) Tohru Ukawa (JPN) - 156 pontos 3) Max Biaggi (ITA) - 144 pontos 4) Carlos Checa (ESP) - 116 pontos 5) Alex Barros (BRA) - 105 pontos 6) Norick Abe (JPN) - 99 pontos 7) Daijiro Kato (JPN) - 80 pontos 8) Loris Capirossi (ITA) - 75 pontos 9) Kenny Roberts (USA) - 58 pontos 10) John Hopkins (USA) - 49 pontos