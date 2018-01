Valentino Rossi vence GP do Japão O piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, venceu neste domingo o GP do Japão, primeira prova da temporada 2003 de MotoGP. O atual campeão terminou as 21 voltas com o tempo de 44m13s182. O italiano Max Biaggi, da Honda, foi o segundo, com 44m19s627 e outro italiano, Loris Capirossi, da Ducato, ficou na terceira posição, com 44m21s391. Foi a terceira vitória consecutiva de Rossi no Japão e sua 51ª na carreira. O brasileiro Alexandre Barros, da Yamaha, acabou a corrida na oitava posição, a mesma que largou. Durante os treinos de sábado, Barros sofreu um acidente e acabou disputando a corrida com o joelho machucado. O piloto japonês Daijiro Kato sofreu um grave acidente na segunda volta e foi levado para o hospital de helicóptero. A próxima etapa do Mundial acontece no dia 27 abril, com o GP da África do Sul. Classificação final do GP do Japão: 1. Valentino Rossi (ITA) Honda 44m13s182 2. Max Biaggi (ITA) Honda 44m19s627 3. Loris Capirossi (ITA) Ducati 44m21s391 4. Sete Gibernau (ESP) Honda 44m26s391 5. Troy Bayliss (AUS) Ducati 44m36s281 6. Colin Edwards (EUA) Aprilia 44m42s222 7. Nicky Hayden (EUA) Honda 44m42s308 8. Alex Barros (BRA) Yamaha 44m43s708 9. Shinya Nakano (JAP) Yamaha 44m46s629 10. Carlos Checa (ESP) Yamaha 44m53s382 11. Norick Abe (JAP) Yamaha 44m57s972 12. Noriyuki Haga (JAP) Aprilia 45m16s540 13. John Hopkins (EUA) Suzuki 47m17s132 14. Kenny Roberts (EUA) Suzuki 45m17s267 15. Olivier Jacque (FRA) Yamaha 45m23s172 16. Garry McCoy (AUS) Kawasaki 45m29s754 17. Andrew Pitt (AUS) Kawasaki 45m30s562 18. Akira Yanagawa (JAP) Kawasaki 45m36s787 19. Tamaki Serizawa (JAP) MD211VF 45m48s641 20. Tohru Ukawa (JAP) Honda 46m10s310