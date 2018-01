Valentino Rossi vence no Catar e iguala marca de Doohan O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, venceu o GP do Catar, o segundo da temporada da MotoGP, disputado neste sábado, no circuito de Losail, e igualou a marca do australiano Michael Doohan. Os dois dividem agora o posto de segundo maior vencedor da principal categoria da motovelocidade, com 54 vitórias. O líder nas estatísticas é o italiano Giacomo Agostini, que venceu 68 provas na antiga 500 cc entre os anos de 1965 e 1977. O norte-americano Nicky Hayden, da Honda, ficou com o segundo lugar, seguido pelo italiano Loris Capirossi, da Ducati. O australiano Casey Stoner, que havia feito a pole position, acabou na quinta posição, depois de segurar Rossi até a décima volta. Nas voltas finais, após uma bandeira amarela, o italiano, que havia ficado em 14.º lugar no GP da Espanha, que abriu a temporada, teve de suportar a pressão de Hayden, que chegou a conseguir a ultrapassagem, mas foi superado em seguida por Rossi. A liderança do campeonato é de Loris Capirossi, que venceu na Espanha e soma 41 pontos, cinco a mais que Hayden. O espanhol Dani Pedrosa, sexto colocado neste sábado, tem 30 pontos, e Valentino Rossi é o quarto, com 27. Confira a classificação da prova: 1.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 43:22.229 2.º - Nicky Hayden (USA/Honda), a 0.900 3.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati), a 1.494 4.º - Sete Gibernau (ESP/Ducati), a 4.638 5.º - Casey Stoner (AUS/Honda), a 7.575 6.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 10.820 7.º - Marco Melandri (ITA/Honda), a 11.784 8.º - Toni Elías (ESP/Honda), a 19.481 9.º - Colin Edwards (USA/Yamaha), a 22.920 10.º - Kenny Roberts (USA/KR), a 34.286 11.º - Shinya Nakano (JPN/Kawasaki), a 35.316 12.º - Carlos Checa (ESP/Yamaha), a 49.245 13.º - James Ellison (GBR/Yamaha), a 1:01.469 14.º - Makoto Tamada (JPN/Honda), a 1:10.778 15.º - Alex Hofmann (GER/Ducati), a 1:22.051 16.º - José Luis Cardoso (ESP/Ducati), a 1:33.818