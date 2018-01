Valentino Rossi vence o GP da França O piloto italiano Valentino Rossi venceu o GP da França de MotoGP, disputado, neste domingo pela manhã, no circuito de Le Mans. Em quatro etapas do mundial, esta foi a terceira vitória do piloto da Honda. O japonês Tohru Ukawa, companheiro de Rossi, terminou em segundo, seguido pelo italiano Max Biaggi, da Yamaha. O brasileiro Alexandre Barros, que largou em 15º lugar, chegou em oitavo. A prova foi interrompida a seis voltas do previsto por causa da chuva. Nas 250 cc, a vitória ficou com o espanhol Fonsi Nieto, que também lidera o Mundial, com 69 pontos. Já nas 125 cc, o italiano Lucio Ceccinello terminou em primeiro lugar. Ele é o terceiro na classificação geral, com 57 pontos. A liderança é do francês Arnauld Vincent, com 78 pontos. Confira a classificação final do GP da França de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) - 34min22s335 a 153,228 km/h. 2) Tohru Ukawa (JAP/Honda) a 0s217. 3) Max Biaggi (ITA/Yamaha) a 0s604. 4) Norick Abe (JAP/Yamaha) a 1s701. 5) Kenny Roberts (EUA/Suzuki) a 8s464. 6) Nobuatsu Aoki (JAP/Proton) a 10s212. 7) Loris Capirossi (ITA/Honda) a 12s437. 8) Alex Barros (BRA/Honda) a 15s231. 9) Regis Laconi (FRA/Aprilia) a 17s155. 10) Jeremy McWilliams (GBR/Proton) a 21s847. 11) John Hopkins (AUS/Yamaha) a 25s121. 12) Sete Gibernau (ESP/Suzuki) a 25s919. 13) Shinya Nakano (JAP/Yamaha) a 26s227. 14) Jean Michel Bayle (FRA/Yamaha) a 27s011. 15) Jurgen Vd Gooberg (HOL/Honda) a 30s342. Confira a classificação do Mundial de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA) - 95 pontos 2) Tohru Ukawa (JAP) - 61 3) Loris Capirossi (ITA) - 45 4) Norick Abe (JAP) - 43 5) Daijiro Kato (JAP) - 39 6) Alex Barros (BRA) - 29 7) Nobuatsu Aoki (JAP) - 28 8) Carlos Checa (ESP) - 27 9) Max Biaggi (ITA) - 23 10) Akira Ryo (JAP) - 20