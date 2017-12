Vantagem inicial de Alonso deve decidir Fernando Alonso, da Renault, com toda certeza, tem consciência de que a McLaren, em especial Kimi Raikkonen, pode vencer as cinco etapas que ainda restam do Mundial. Os treinos desta quinta-feira, em Monza, onde dia 4 será disputado a próxima etapa da temporada, o GP da Itália, mostraram, mais uma vez, que salvo um imprevisto o máximo que Alonso poderá pretender na pista italiana é um terceiro lugar. O trapalhão Juan Pablo Montoya registrou o melhor tempo do dia, 1mimn19s813 (120 voltas), seguido do companheiro, Raikkonen, 1min20s082 (73). Alonso ficou em terceiro, 1min20s251 (131). A Renault R25 é um carro mais lento, hoje, que o McLaren MP4/20. Não fosse a boa vantagem imposta pelo talento de Alonso e a regularidade da Renault na fase inicial do Mundial, este ano, dificilmente Alonso teria chances tão grandes de conquistar o título, como deverá ser o caso. Agora, mesmo que Raikkonen termine em primeiro as cinco provas restantes, os 24 pontos de vantagem do espanhol (95 a 71) lhe permitem classificar-se na quarta colocação em três oportunidades e duas vezes em quinto. Alonso pode, portanto, realizar sua própria corrida, independente de Raikkonen. E carro para ser quarto ou quinto ele tem de sobra. A Renault só perde para a McLaren, e em velocidade. Em constância e confiabilidade o time francês ainda é mais eficiente que a McLaren, haja vista que lidera também o campeonato de construtores, com 130 pontos, diante de 121 da McLaren. Alonso tem a seu favor, ainda, o fato de Montoya não estar colaborando em nada com Raikkonen. Na Turquia, na última volta, entregou de graça o segundo lugar para o espanhol depois de errar na veloz curva 8. A fase ruim da Ferrari na temporada não deverá atrair muitos torcedores ao autódromo de Monza. Nesta quinta Michael Schumacher marcou o sexto tempo do dia, 1min21s071 (97). E a fornecedora de pneus da Ferrari, a Bridgestone, não está economizando recursos e pesquisa para permitir a Schumacher e Rubens Barrichello, ao menos no GP da Itália, melhor performance que na etapa de Istambul, quando foram muito lentos, principalmente pela pouca aderência proporcionada pelos pneus.