Vasser é o melhor no warm up da Indy O norte-americano Jimmy Vasser foi o mais rápido no warm up, o treino de aquecimento para as 500 Milhas de Michigan de Fórmula Indy, ao marcar o tempo de 32s404 na manhã deste domingo. A largada da prova está programada para acontecer às 14h30 (horário de Brasília) e o pole position é o sueco Kenny Brack. Assim como já tinha acontecido na sexta-feira e no sábado, o melhor brasileiro foi Tony Kanaan, que conseguiu o quinto lugar (32s527). Depois da chuva que impediu a realização do treino classificatório na tarde de sábado - o grid de largada foi definido pelos tempos da sessão livre da manhã de ontem -, hoje o tempo está bom em Michigan e não deve atrapalhar a prova. Além de Kanaan, os demais pilotos brasileiros tiveram um desempenho regular no warm up. Christian Fittipaldi conseguiu o 9o melhor tempo (32s603), Helio Castro Neves o 10o (32s615), Cristiano da Matta o 14o (32s747), Gil de Ferran o 15o (32s817), Bruno Junqueira o 18o (32s971), Roberto Moreno o 22o (33s254) e Mauricio Gugelmin o 25o (33s406). O brasileiro Max Wilson, que sofreu um violento acidente no treino da manhã de sábado, não irá disputar a prova deste domingo. Ele não teve nenhuma contusão grave, mas sua equipe ficou sem carro para correr as 500 Milhas - os dois estão danificados.