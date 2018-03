Veja as 61 vitórias de Schumacher O piloto alemão Michael Schumacher venceu o GP da França e chegou à sua 61ª vitória na F-1. Veja quais foram as vitórias que deram ao alemão seu quinto título mundial na categoria, desde sua estréia em 91. 1992 (1): GP da Bélgica 1993 (1): GP de Portugal 1994 (8): GP do Brasil, GP do Pacífico, GP de San Marino, GP de Mônaco, GP do Canadá, GP da França, GP da Hungria e GP da Europa 1995 (9): GP do Brasil, GP da Espanha, GP de Mônaco, GP da França, GP da Alemanha, GP da Bélgica, GP da Europa, GP do Pacífico, GP do Japão. 1996 (3): GP da Espanha, GP da Bélgica, GP da Itália. 1997 (5): GP de Mônaco, GP do Canadá, GP da França, GP da Bélgica, GP do Japão. 1998 (6): GP da Argentina, GP do Canadá, GP da França, GP da Grã Bretanha, GP da Hungria, GP da Itália. 1999 (2): GP de San Marino, GP de Mônaco. 2000 (9): GP da Austrália, GP do Brasil, GP de San Marino, GP da Europa, GP do Canadá, GP da Itália, GP dos EUA, GP do Japão, GP da Malásia. 2001 (9): GP da Austrália, GP da Malásia, GP da Espanha, GP de Mônaco, GP da Europa, GP da França, GP da Hungria, GP da Bélgica, GP do Japão. 2002 (até agora 8): GP da Austrália, GP do Brasil, GP de San Marino, GP da Espanha, GP da Áustria, GP do Canadá, GP da Grã Bretanha e GP da França.