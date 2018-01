Velório de Alboreto reúne centenas Centenas de pessoas participaram nesta sexta-feira do velório do ex-piloto de Fórmula 1 Michele Alboreto, realizado na cidade de Basiglio, próxima a Milão. Entre os que assistiram aos funerais do vice-campeão mundial de 1985, que morreu na quarta-feira, vítima de um acidente no circuito alemão de Lausitzring, estava o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo. O velório foi realizado na Igreja de Jesus Salvador, em Basiglio, em uma capela ecumênica. Um foto do piloto foi colocada sobre as rosas vermelhas que cobriam o caixão. A cerimônia, por desejo expresso da família, foi sóbria, apesar de muitas horas antes de seu início centenas de pessoas já esperarem a chegada do corpo de Alboreto. Outro fato que chamou a atenção foi o grande número de coroas de flores, algumas enviadas por pilotos como Michael Schumacher ou diretores esportivos como Gerhard Berger, companheiro de Alboreto na Ferrari. Vários ex-pilotos fizeram questão de assistir ao funeral. René Arnoux, Riccardo Patrese, Luca Badoer, Dido Capello (atual companheiro de Alboreto na equipe Audi) e Paolo Barilla, por exemplo, estiveram na Igreja de Jesus Salvador. Depois de uma cerimônia religiosa, o féretro seguiu para o Cemitério de Lambrate, onde está prevista para este sábado a cremação do corpo.