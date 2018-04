Vencedores do GP do Brasil de F-1 ganharão pedras do pré-sal como troféu

SÃO PAULO - Os vencedores do GP do Brasil de Fórmula 1, que acontece dia 27 de novembro, em Interlagos, irão receber um troféu com uma pedra retirada do pré-sal, na Bacia de Santos. A rocha estará incrustada em uma base de metal. A ideia deste troféu é associar o longo caminho de um piloto para atingir seus objetivos com a trajetória da Petrobrás, principal patrocinadora da corrida, unindo o talento do esporte com a precisão científica.

Do tamanho de um punho fechado, as rochas porosas, de cor escura, estavam a cerca de 5 mil metros de profundidade e foram cedidas pelo Centro de Pesquisas da Petrobrás, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro.

Os quatro troféus, dos três primeiros na prova e de um representante da equipe vencedora, estarão expostos ao público logo após a etapa deste domingo da Fórmula 1, em Abu Dabi, no Shopping Eldorado e aeroporto de Congonhas (São Paulo), New York City Center (Rio de Janeiro) e aeroporto Juscelino Kubitschek (Brasília).

INGRESSOS

Os ingressos restantes para o GP do Brasil de Fórmula 1, última etapa do Mundial de 2011, estão disponíveis no único site oficial do evento (www.gpbrasil.com.br) para os setores B, M, D, E, F, G e V. A partir do dia 19, eles também poderão ser adquiridos nas bilheterias do autódromo de Interlagos.

PRÉ-SAL

O pré-sal é uma camada de petróleo localizada em grandes profundidades, sob as águas oceânicas, abaixo de uma espessa camada de sal. No final de 2007, foi encontrada uma extensa reserva de petróleo e gás natural nessa camada, em uma faixa que se estende por 800 km entre o Espírito Santo e Santa Catarina. A camada de sal originou-se há cerca de 140 milhões de anos, com a separação dos continentes americano e africano, que formou também o Oceano Atlântico.