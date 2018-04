Venda de ingressos para Indy começa nesta segunda-feira

De volta ao calendário da Fórmula Indy, a etapa brasileira será disputada no dia 14 de março, nas ruas de São Paulo. E os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, como anunciou nesta sexta a organização do evento.

O preço dos ingressos para os dois dias do evento - treinos no sábado e corrida no domingo - varia de R$ 100 a R$ 500. O valor é bem abaixo do que é cobrado no GP do Brasil de Fórmula 1, cujas entradas vão de R$ 395,00 a R$ 2.385,00.

Os ingressos para a etapa brasileira da Fórmula Indy poderão ser comprados, a partir de segunda-feira, através do site oficial da corrida (www.saopauloindy300.com.br) e do site da empresa Livepass (www.livepass.com.br).