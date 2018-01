Venezuelano vence a segunda prova da GP2; Nelsinho é 2º O venezuelano Ernesto Viso, da equipe iSport International, venceu neste domingo a segunda etapa da rodada dupla da GP2 em San Marino, realizada na pista de Ímola, na Itália. Ele completou a prova com o tempo de 45min17s116. Viso, que havia largado no terceiro posto no grid, havia terminado a prova de sábado em sexto no autódromo Enzo e Dino Ferrari. A segunda colocação ficou com o brasileiro Nelsinho Piquet (Piquet Sports), seguido pelo japonês Hiroki Yoshimoto (BCN Competicion). ?Com certeza estou feliz, mas eu sempre quero ganhar. De qualquer maneira, minha idéia é vencer a GP2 este ano e as coisas estão caminhando perfeitamente", disse Nelsinho, que aproveitou para falar sobre o desempenho do carro na prova. "No final estava forçando para alcançar o Viso, mas os pneus traseiros começaram a se desgastar e eu não consegui. Tem sido um ótimo começo para nós. Conseguimos marcar pontos em todas as corridas e já consegui uma vitória e um segundo lugar", completou. Xandinho Negrão, companheiro de equipe de Nelsinho, terminou em 11º. O outro brasileiro na categoria, Lucas Di Grassi, se envolveu em um acidente na primeira volta e deixou a prova. O acidente obrigou a entrada do safety na pista. Com o resultado da prova, Nelsinho Piquet segue na liderança do campeonato com 25 pontos. O italiano Gianmaria Bruni está em segundo com 18. Viso ocupa o terceiro posto, ao lado do alemão Michael Ammermuller e do francês Nicolas Lapierre. Todos somam 16 pontos. A próxima etapa da GP2 acontece no GP da Europa, no circuito de Nurburgring, na Alemanha. As duas provas acontecem nos dias 6 e 7 de maio. Confira o resultado final: 1. Ernesto Viso (VEN/iSport) - 45min17s116 2. Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - a 596 3. Hiroki Yoshimoto (JPN/BCN Competicion) - a 25s001 4. Timo Glock (ALE/BCN Competicion) - a 28s901 5. Luca Filippi (ITA/FMS International) - a 29s278 6. Félix Porteiro (ESP/Campos Racing) - a 30s351 7. Nicolas Lapierre (FRA/Arden International) - a 31s502 8. Andreas Zuber (AUT/Trident Racing) - a 31s809 9. Ferdinando Monfardini (ITA/DAMS) - a 32s449 10. Lewis Hamilton (GBR/ART Grand Prix) - a 33s366 11. Xandinho Negrão (BRA/Piquet Sports) - a 35s826 12. Adam Carroll (GBR/Racing Engineering) - a 39s654 13. Sergio Hernández (ESP/Durango) - a 40s089 14. Franck Perera (FRA/DAMS) - a 40s399 15. Fairuz Fauzy (MAS/Super Nova) - a 41s753 16. Clivio Piccione (MON/DPR) - a 43s206 17. Tristan Gommendy (FRA/iSport International) - a 49s138 18. Javier Villa (ESP/Racing Engineering) - a 1min05s304 19. José María López (ARG/Super Nova) - abandonou 20. Olivier Pla (FRA/DPR) - abandonou 21. Jason Tahinci (TUR/FMS International) - abandonou 22. Gianmaria Bruni (ITA/Trident Racing) - abandonou 23. Michael Ammermueller (ALE/Arden International) - abandonou 24. Alexandre Premat (FRA/ART Grand Prix) - abandonou 25. Adrián Vallés (ESP/Campos Racing) - abandonou 26. Lucas Di Grassi (BRA/Durango) - abandonou