Vergne vence etapa de Paris da Fórmula E e Lucas Di Grassi termina em segundo

O francês Jean-Éric Vergne venceu neste sábado a etapa de Paris da Fórmula E. O piloto da Techeetah largou na pole, foi pouco ameaçado e soube administrar a liderança com tranquilidade por toda a prova.

O brasileiro Lucas Di Grassi, que largou em sexto, fez uma grande corrida e no final ainda contou com a sorte para garantir a segunda colocação. O alemão André Lotterer caminhava para garantir a dobradinha da Techeetah, mas acabou a bateria de seu carro no final da corrida.

O alemão foi obrigado a diminuir o ritmo, deixou o brasileiro lhe ultrapassar e depois quase parou na pista. O britânico Sam Bird, que vinha atrás, não conseguiu desviar e acabou batendo em Lotterer. Bird, no entanto, mesmo com parte do carro danificado, cruzou a linha de chegada e garantiu o terceiro lugar. Lotterer ainda terminou em sexto.

O quarto lugar ficou com o alemão Maro Engel, seguido pelo suíço Sébastien Buemi. A sétima colocação ficou com o alemão Daniel Abt, que terminou à frente do sueco Felix Rosenqvist. O britânico Oliver Turvey foi o nono e o argentino Jose Maria Lopez fechou a lista dos dez mais rápidos pilotos.

O outro brasileiro na disputa da Fórmula E, Nelsinho Piquet, não conseguiu fazer uma boa corrida. Depois de enfrentar problemas técnicos e não conseguir participar do treino classificatório, Piquet abandonou a prova deste sábado.

O resultado da etapa de Paris deixou Vergne ainda mais líder. O francês foi a 147 pontos, 31 à frente de Bird. Di Grassi, que é o atual campeão da categoria, aparece em quinto lugar na classificação geral com 58 pontos. Piquet é o sétimo, com 45. A próxima etapa da Fórmula E acontece em 19 de maio, na cidade de Berlim.