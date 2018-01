Vermeulen surpreende e fica com a pole na MotoGP Chris Vermeulen (Suzuki) foi a grande surpresa do treino de classificação para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no circuito de Laguna Seca. O piloto australiano superou o norte-americano Nick Hayden (Honda), que havia feito o melhor tempo no último treino livre e é favorito para vencer a prova. Aliás, entre os pilotos da casa, o melhor colocado no grid também foi uma surpresa: Colin Edwards (Yamaha), em segundo, seguido pelo compatriota Kenny Roberts Jr. (KR) completando a primeira fila. Hayden, líder do campeonato terminou somente na sexta colocação. O italiano Valentino Rossi (Yamaha), segundo colocado na classificação geral, também foi muito mal e larga em décimo. Entre os pilotos que estão brigando pelo título, o único que foi relativamente bem foi Daniel Pedrosa (Honda), que larga na quarta colocação. O espanhol, campeão da ultima temporada da categoria 250cc, é estreante na MotoGP e está em terceiro na classificação geral. Veja o grid do GP de Laguna Seca: 1.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min23seg168 2.º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1min23seg321 3.º Kenny Roberts (EUA/KR) - 1min23seg420 4.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda) - 1min23seg490 5.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1min23seg498 6.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min23seg536 7.º Casey Stoner (AUS/Honda) - 1min23seg651 8.º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1min23seg656 9.º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min23seg750 10.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min24seg047 11.º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1min24seg153 12.º Toni Elías (ESP/Honda) - 1min24seg230 13.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min24seg268 14.º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1min24seg578 15.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 1min24seg592 16.º Sete Gibernau (ESP/Ducati) - 1min24seg634