Versalhes estuda circuito de rua para 2009

Versalhes, a cidade nas cercanias de Paris que abriga o famoso palácio construído pelo rei Luis XIV, estuda organizar um circuito urbano para sediar um Grande Prêmio da temporada da Fórmula 1 a partir de 2009, informa nesta quarta-feira o jornal esportivo francês L´Équipe. Em resposta ao desejo do chefe comercial da categoria, o inglês , Bernie Ecclestone, de não mais fazer o GP da França em Magny Cours trasladar el Gran Premio de Francia a las proximidades de la capital francesa, a câmara municipal de Versalhes organizou um grupo de estudos para analisar a possibilidade da cidade ser a nova sede da etapa francesa da F-1. Ecclestone já se mostrou interessado em realizar uma prova da categoria perto de Paris, além de não esconder sua predileção por circuitos de rua. Por conta disso, a prefeitura de Versalhes acha que tem grandes chances de transformar em realidade a idéia de um Grande Prêmio disputado perto do belo palácio do século XVII.