Verstapen tira Montoya da corrida O sonho de Juan Pablo Montoya (Williams) de vencer o GP do Brasil terminou. Na 38ª volta, quando liderava com folga, o colombiano ultrapassou Jos Verstappen (Arrows) e partia para aumentar a diferença em relação a David Coulthard (McLaren), o segundo colocado. Instantes depois da ultrapassagem, Montoya teve o carro atropelado pelo piloto da Arrows, no mesmo ponto onde, na primeira volta, Ralf Schumacher (Williams) teve um acidente com Rubens Barrichelo. Agora, 44 voltas já completadas das 71 da prova, o brasileiro Tarso Marques ocupa a 13ª posição. Enrique Bernoldi (Arrows) abandonou. A chuva aumentou em Interlagos e os carros começam a parar para trocar pneus.