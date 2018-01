Verstappen vai correr na Minardi Agora só resta uma vaga de piloto em aberto na Fórmula 1, na Jordan. A penúltima foi preenchida hoje. O holandês Jos Verstappen, de 30 anos, vai correr na Minardi, ao lado do inglês Justin Wilson. Segundo o proprietário da Minardi, o australiano Paul Stoddart, a equipe terá, apesar do menor orçamento da Fórmula 1, "a melhor fomação da sua história." A modesta Minardi irá dispor este ano de algo próximo dos US$ 35 milhões para todas as suas despesas. A Ferrari, cerca de US$ 300 milhões, ou seja, quase dez vezes mais. E as duas disputam, ao menos na teoria, o mesmo objetivo: vencer as corridas do Mundial. Ao substituir o motor Asiatech pelo Ford, a boa versão usada este ano pela Jaguar, e ao assinar contrato com os eficientes Jos Verstappen e Justin Wilson, o time que tem sede em Faenza, na Itália, pode mesmo reduzir a diferença de desempenho que a separa das demais. O lugar na Minardi não interessava mesmo para Felipe Massa, que competiu ano passado pela Sauber e, apesar de ser considerado a revelação da temporada, acabou substituído pelo alemão Heinz-Harald Frentzen. Mas para continuar como piloto titular na Fórmula 1, só restou uma opção. Massa tem de torcer para a Jordan encontrar um patrocinador principal e definir sua contratação. Prost - Nicolas, de 21 anos, filho do ex-piloto quatro vezes campeão do mundo, vai estrear no automobilismo. Ele disputará o Campeonato da Fórmula Campus, categoria escola, administrada pela Federação Francesa. Testes - A chuva atrapalhou os treinamentos de Jerez de la Frontera, onde estão Ferrari, Williams e Renault, e em Fiorano, onde a Sauber estrearia seu novo carro, nevou.