Vettel abastece carros em São Paulo antes de entrar na pista do GP do Brasil

Na semana em que todo o circo da Fórmula 1 está em São Paulo, é possível encontrar pilotos em diversos lugares, inclusive no posto de combustível. Sebastian Vettel, da Ferrari, participou de uma ação de um dos patrocinadores da Ferrari, a Shell, e ajudou motoristas paulistas a abastecerem seus carros.

"Os fãs brasileiros são uns dos mais apaixonados que existem no mundo da Fórmula 1. Por isso foi muito divertido surpreendê-los", disse Vettel. O tetracampeão da Fórmula 1 chega ao GP do Brasil longe de brigar pelos primeiros lugares no mundial de pilotos. Ele está na quarta colocação, atrás de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, da Mercedes e Daniel Ricciardo, da Red Bull.

"Gosto bastante de correr para os fãs brasileiros e espero poder dar um show na pista neste final de semana. Restando apenas duas corridas para o final da temporada, meu objetivo principal é conquistar um resultado muito bom aqui em São Paulo para terminar o ano de maneira positiva", diz Vettel.