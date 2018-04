Vettel celebra 2º lugar e diz que não tinha como vencer

"No geral, eu estou feliz e satisfeito com o resultado, sabemos que é muito difícil ultrapassar aqui. Parabéns ao Nico, ele fez um trabalho muito bom e teve uma corrida sob controle, eu acho que ele tinha o ritmo e os pneus para responder sempre que tentamos ficar um pouco mais perto dele. Eu tive um começo fantástico, mas não havia espaço. Eu acho que eu poderia ter passado as Mercedes, mas não havia espaço e eu tive que desacelerar", disse.

Vettel revelou que se surpreendeu com o ritmo lento da Mercedes nas primeiras voltas do GP de Mônaco. "Eu fiquei um pouco surpreso com o ritmo lento das voltas, geralmente você espera duas flechas de prata na frente de você, mas eles eram mais como um ônibus indo para um passeio nas primeiras voltas. Mas, a estratégia deles era clara e eles fizeram um trabalho muito bom", afirmou.

O alemão também agradeceu a escolha da estratégia certa pela Red Bull, o que lhe permitiu ganhar a segunda posição de Lewis Hamilton em um pit stop. "Foi uma boa estratégia da nossa equipe para superar Lewis. Foi difícil com as relargadas, mas podemos estar felizes com o resultado", comentou.