Vettel culpa pneus por quarto lugar no GP da Espanha

BARCELONA - O alemão Sebastian Vettel garantiu neste domingo que ficou satisfeito com a quarta colocação no GP da Espanha porque esse era o melhor resultado que ele poderia obter. O piloto da Red Bull explicou que o desgaste dos pneus afetou o seu ritmo de prova e pediu trabalho para minimizar esse problema, já pensando nas próximas corridas da temporada 2013 da Fórmula 1.

"Acho que podemos estar felizes com o quarto hoje. Os três primeiros carros eram um pouco rápidos demais para nós e em relação a cuidar dos pneus, eles fizeram um trabalho melhor. Precisamos recuperar o atraso, não o ritmo do carro, mas em relação aos pneus. Obviamente, nós fazemos algo que faz com que os pneus se desgastam mais", disse.

Assim, Vettel garantiu que ficou satisfeito com o resultado para o campeonato, mas também revelou que precisou mudar a sua estratégia durante o GP da Espanha. "Consegui alguns bons pontos hoje, embora, é claro, queria mais. O começo foi bom, em seguida, tentei segurar com uma estratégia de três paradas, mas tive que mudar para quatro paradas", afirmou.

Apesar da quarta colocação, Vettel se manteve na liderança do Mundial de Pilotos após a disputa de cinco provas, agora com 89 pontos, apenas quaro a mais do que o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus. O GP de Mônaco, sexta prova da temporada 2013, será disputada no dia 26 de maio.