Vettel diz que problema no motor da Ferrari já foi resolvido

Sebastian Vettel garantiu nesta quinta-feira que a Ferrari já resolveu o problema no motor que o tirou do GP do Bahrein de Fórmula 1, há duas semanas. Apesar disso, o piloto alemão revelou que vai utilizar um novo motor neste fim de semana, durante o GP da China, em Xangai.

"Foi um pequeno componente que causou o problema e acabou gerando a maior consequência possível. Foi uma pena", lamenta Vettel, que nem conseguiu largar em Sakhir. O motor de sua Ferrari teve problemas ainda na volta de apresentação daquele GP.

Para evitar qualquer novo contratempo, o alemão terá nova unidade de potência a partir desta sexta-feira, quando serão realizados os dois primeiros treinos livres do GP chinês. "Obviamente teremos um novo motor para este fim de semana e, como já disse, espero não enfrentar problemas novamente."

Para Vettel, os problemas que enfrentou no GP do Bahrein e a falha sofrida por Kimi Raikkonen na primeira corrida do ano, na Austrália, são consequências aceitáveis das apostas da Ferrari para a temporada 2016.

"Se você tenta dar grandes passos à frente, erros podem acontecer. Não há drama se você souber aprender com eles e se recuperar rapidamente. O mais importante é que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Isso seria bem estúpido", disse o piloto.

Sem somar pontos no Bahrein, o alemão caiu para o sexto lugar no Mundial de Pilotos, com apenas 15 pontos. Raikkonen é o quarto colocado, com 18.