Vettel diz que teve momento 'mágico' em teste na Ferrari

Sebastian Vettel revelou nesta segunda-feira que viveu um momento "mágico" em seu primeiro teste com a Ferrari, no fim de semana. O piloto alemão, que acabou de deixar a Red Bull, completou quase 100 voltas no Circuito de Fiorano com o modelo 2012 da equipe italiana.

"Obviamente foi um dia fantástico", comentou o tetracampeão da Fórmula 1 . "Há muito de conto de fadas na Ferrari e em como é pilotar o carro vermelho. No final, eu só posso confirmar que estes contos de fadas são verdadeiros."

Sem esconder a empolgação pela "estreia" na nova equipe, na qual o ídolo Michael Schumacher brilhou, Vettel disse que sentiu algo diferente ao pilotar o carro da famosa equipe.

"Não é uma história, a lenda é verdadeira. Realmente é muito especial fazer parte disso e estar dentro do carro, ver as pessoas vindo em sua direção, correndo para a pista e tentar subir no muro para ver o carro. Há definitivamente algo muito mágico. É algo que nunca vou esquecer", declarou o piloto, já ansioso pelos testes da pré-temporada, no início de 2015.