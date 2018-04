Vettel e Alonso, superotimistas quanto ao que podem fazer no GP da Espanha

MADRI - Os dois pilotos mais rápidos no primeiro dia de treinos do GP da Espanha, hoje, no Circuito da Cataluna, em Barcelona, e provavelmente os maiores candidatos à vitória, domingo, Sebastian Vettel, da Red Bull, e Fernando Alonso, Ferrari, esbanjaram otimismo depois do treino livre da tarde.

O atual tricampeão do mundo e líder do Mundial, Vettel, estabeleceu na sessão da tarde 1min22s808, à média de 202,3 km/h, enquanto Alonso, 1min22s825, marca apenas 17 milésimos de segundo pior. Na sequência vieram Mark Webber, da Red Bull, 83 milésimos mais lento que Vettel, Kimi Raikkonen, da Lotus, 222 milésimos, Felipe Massa, Ferrari, 302 milésimos, e Lewis Hamilton, Mercedes, 332 milésimos.

É o treino livre em que os concorrentes mais estiveram próximos até agora. O que sugere que amanhã, na definição do grid, as primeiras colocações vão estar separadas também por milésimos de segundo. E quem sabe a competição se estenda ao longo das 66 voltas no traçado de 4.655 metros, domingo.

"Os tempos mostraram que tudo precisa dar certo para largar na primeira fila, muito importante aqui no Circuito da Catalunha. Se eu estabelecer uma marca três décimos pior que o mais veloz cairei lá para trás", disse Alonso para explicar como está difícil pensar em vitória.

O modelo RB9-Renault de Vettel tem como o F138 da Ferrari importantes mudanças em relação ao utilizado na prova anterior, em Bahrein, dia 21. O alemão gostou. "Estou muito contente com o carro, tanto que me concentrei em compreender como se comportava com os pneus." Mexeu pouco nos ajustes. A Pirelli distribuiu no GP da Espanha os novos pneus duros e os mesmos médios das etapas anteriores.

Os dois pilotos lamentaram quase não terem treinado de manhã por causa da chuva que caiu no início da sessão, às 10 horas local (5 horas de Brasília). Com tantas novidades no carro seria importante ter aproveitado a uma hora e meio de treinamento.

Sobre os novos pneus duros da Pirelli, mais duros que os anteriores, para ampliar sua vida útil, e mais fáceis de atingir a temperatura de aderência, dentre outras mudanças, Vettel comentou: "Não senti grande diferença. Creio que teremos vários pit stops na prova".

A boa notícia para Alonso é que o F138 demonstrou estar mais rápido numa volta lançada, seu calcanhar-de-Aquiles até agora, o que o prejudicava nas classificações, sem perder sua principal característica, a de ter muito bom rendimento durante a corrida. "Estamos bem velozes nas duas condições, não há dúvida. Mas já fomos rápidos outras sextas-feiras e depois a Mercedes e a Red Bull acabaram na nossa frente. Precisamos estar calmos e analisar muito bem os dados recolhidos hoje."

Para Alonso, ganhar no Circuito da Catalunha "é um sonho". O asturiano foi primeiro em outra etapa na Espanha, além da de 2006, pela Renault. No ano passado ganhou, com Ferrari, o GP da Europa, nas ruas de Valência. No pódio, chorou como nunca se havia visto.

Amanhã às 6 horas haverá mais uma sessão livre, desta vez de uma hora. O treino que vai definir o importante grid do GP da Espanha, quinta etapa do calendário, começa às 9 horas, sempre no horário de Brasília.