Vettel é o mais rápido nos testes da F1; Massa fica em sétimo

O alemão Sebastián Vettel, da Toro Rosso, foi o piloto mais rápido na quarta e última rodada de testes que as equipes de Fórmula 1 realizaram esta semana no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Vettel cravou o tempo de 1min18s213, oito décimos a mais que a até então melhor marca durante a semana, que tinha sido alcançada por seu compatriota Nick Heidfeld, da BMW-Sauber, de 1min19s042, durante o primeiro dia de treinamentos. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, ficou com o sétimo melhor tempo, com 1min20s000. Massa completou 45 voltas nos treinos desta sexta, em Jerez de la Frontera. Não participaram dos treinamentos desta sexta-feira as equipes Renault e McLaren, que decidiram encerrar na quinta suas sessões. Quinze pilotos trabalharam no circuito espanhol nestes últimos testes da temporada 2007, e entre eles o destaque ficou com a presença do alemão Michael Schumacher. Schumacher terminou os treinos na quarta posição, com 1min19s136. Tempos dos treinos realizados nesta sexta-feira: 1.º - Sebastián Vettel (ALE/Toro Rosso) 1min18s213 (100 voltas) 2.º - Robert Kubica (POL/BMW) 1min18s410 (119) 3.º - Nico Rosberg (ALE/Williams) 1min18s796 (97) 4.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1min19s136 (58) 5.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams) 1min19s611 (76) 6.º - Timo Glock (ALE/Toyota) 1min19s961 (58) 7.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1min20s000 (45) 8.º - Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1min20s033 (87) 9.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1min20s229 (69) 10.º - David Coulthard (ESC/Red Bull) 1min20s657 (72) 11.º - Anthony Davidson (ING/Honda) 1min20s821 (102) 12.º - Takuma Sato (JAP/Super Aguri) 1min21s092 (84) 13.º - Marko Asmer (EST/BMW-Sauber) 1min21s333 (80) 14.º - Giedo van der Garde (HOL/Force India) 1min22s321 (81) 15.º - Roldán Rodríguez (ESP/Force India) 1min22s508 (82)