Vettel é pole em Cingapura e Hamilton larga apenas em quinto

A expectativa de que a hegemonia da Mercedes, e principalmente de Lewis Hamilton, pudesse ser quebrada em Cingapura foi confirmada. Pelo menos no treino de classificação. Neste sábado, Sebastian Vettel cravou a pole para o GP, que acontecerá no domingo, e colocou a Ferrari na primeira colocação do grid pela primeira vez na temporada.

Vettel anotou o tempo de 1min43s885, impedindo que Hamilton igualasse a marca de oito poles consecutivas de Ayrton Senna. O inglês, aliás, tentava simplesmente a 12.ª pole em 13 provas na temporada, mas decepcionou e sairá somente na terceira fila, em quinto, depois de cravar 1min45s300.

A Ferrari foi a grande vitoriosa deste sábado. Além da pole de Vettel, viu Kimi Raikkonen também em bom dia. O finlandês foi o terceiro mais rápido da atividade, ao anotar 1min44s667. Intercalando com o equipe italiana, dois carros da Red Bull. Daniel Ricciardo foi o segundo, com a marca de 1min44s428, enquanto Daniil Kvyat foi o quarto, com 1min44s745.

As duas Mercedes também sairão coladas. Logo atrás de Hamilton, Nico Rosberg largará na sexta posição. Na sétima colocação está a Williams de Valtteri Bottas, seguida de perto pela Toro Rosso de Max Verstappen, que completa as quatro primeiras fileiras.

O treino não foi dos melhores para os brasileiros. Felipe Massa ficou atrás de seu companheiro Bottas e largará somente na nona colocação, depois de marcar 1min46s077 na atividade deste sábado. Já Felipe Nasr caiu ainda no Q1 e sairá apenas em 16.º. Ele anotou 1min46s965.

Nasr só parou no Q1 porque Jenson Button conseguiu melhorar seu tempo na última tentativa na pista, avançou ao Q2 e eliminou o brasileiro. Quem também caiu logo de cara foi o estreante Alexander Rossi. O norte-americano da Marussia foi mal neste primeiro teste e terminou em último.

A McLaren, que luta para retomar seus melhores dias, até foi melhor neste sábado e conseguiu classificar seus dois pilotos para o Q2, mas parou por aí. Fernando Alonso cravou o 12.º tempo, enquanto Button foi ainda pior e sairá somente na 15.ª posição.

O GP de Cingapura será disputado neste domingo a partir das 9 horas (horário de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min43s885s

2) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min44s428

3) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min44s667

4) Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - 1min44s745

5) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min45s300

6) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min45s415

7) Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1min45s676

8) Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min45s798

9) Felipe Massa (BRA/Williams)- 1min46s077

10) Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min46s413

11) Nico Hülkenberg (ALE/Force India) - 1min46s305

12) Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min46s328

13) Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min46s385

14) Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) - 1min46s894

15) Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min47s019

16) Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1min46s965

17) Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min47s088

18) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - 1min47s323

19) Will Stevens (GBR/Marussia) - 1min51s021

20) Alexander Rossi (EUA/Marussia) - 1min51s523