Vettel evita empolgação com novidades da Red Bull Na contramão da expectativa de fãs e pilotos, Sebastian Vettel evitou qualquer empolgação quanto às novidades que a Red Bull vai apresentar em seus carros no GP da Espanha, neste fim de semana. A corrida, por ser a primeira da temporada na Europa, costuma gerar expectativa em relação aos novos componentes e atualizações que as equipes levam para Barcelona, visando a sequência do Mundial de Fórmula 1.