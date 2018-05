Vettel exibe empolgação com sua Ferrari: 'Tudo que colocamos no carro funcionou'

Embora não tenha liderado nenhum dos treinos livres desta sexta-feira, no Circuito da Catalunha, nas proximidades de Barcelona, Sebastian Vettel exibiu empolgação ao comentar o desempenho de sua Ferrari nas primeiras sessões de pista que visaram a disputa do GP da Espanha de Fórmula 1, marcado para este domingo.

"Tudo o que colocamos no caro pareceu funcionar, então isso é importante", afirmou o piloto alemão ao elogiar as atualizações promovidas pela equipe italiana para esta quinta etapa do Mundial de 2018 da categoria máxima do automobilismo.

Vettel ficou em terceiro lugar no primeiro treino livre e depois terminou o segundo na quarta posição. E ele vê boa chance de os mecânicos promoveram ainda mais evoluções para que ele possa brigar pela pole no treino de classificação deste sábado, marcado para começar às 10 horas (de Brasília). "Ainda se pode trabalhar no carro e estarmos mais fortes amanhã", projetou.

Já o finlandês Kimi Raikkonen terminou apenas em sexto lugar no segundo treino livre desta sexta-feira e ainda chegou a deixar o seu carro escapar na curva 4 da pista espanhola e foi parar na brita. Para completar, precisou deixar a sessão antes do fim por causa de um aparente problema no motor de sua Ferrari.

"A equipe me deu a ordem de parar. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas resolveremos", afirmou Raikkonen, minimizando a importância do problema antes de disputar neste sábado mais um treino livre e a sessão qualificatória para o grid. A corrida está marcada para começar às 10h10 (de Brasília) deste domingo.