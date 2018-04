Vettel ganha pole no GP do Brasil e bate recorde de nove anos na Fórmula 1

SÃO PAULO - Sebastian Vettel quebrou mais um recorde na Fórmula 1. Ao conseguir a pole position do GP do Brasil, neste sábado, no circuito de Interlagos, em São Paulo, o alemão da Red Bull se tornou o piloto que mais vezes ficou em primeiro lugar do grid numa mesma temporada, chegando a 15 largadas e superando a marca histórica do inglês Nigel Mansell, que tinha feito 14 no campeonato de 1992.

Das 19 etapas da atual temporada, Vettel só não conseguiu a pole position em quatro delas - três foram para seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, e a outra ficou com o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. Assim, o alemão vai largar em primeiro lugar na corrida deste domingo, a partir das 14 horas, em Interlagos, quando será disputada a última prova do campeonato.

Bicampeão mais jovem da história da Fórmula 1 - tem apenas 24 anos -, após conquistar o título antecipado desta temporada, Vettel confirmou neste sábado a sua enorme superioridade em 2011. Sem a esperada chuva, que não chegou a Interlagos durante a disputa do treino de classificação, ele dominou completamente a sessão e cravou sua melhor volta em 1min11s918.

A segunda posição no grid ficou com Webber, comprovando a força da Red Bull, equipe que, além de comemorar o bicampeonato de Vettel, já garantiu o título do Mundial de Construtores. Depois, vieram os dois carros da McLaren, com o inglês Jenson Button em terceiro lugar e o seu companheiro Hamilton em quarto. Enquanto isso, o espanhol Fernando Alonso colocou a Ferrari na quinta colocação.

Dois brasileiros conseguiram entrar na terceira e última parte do treino de classificação. Felipe Massa não teve o mesmo desempenho do seu companheiro na Ferrari, Alonso, e terminou apenas na sétima colocação. E Bruno Senna conseguiu um grande resultado com a Renault, ao ficar com o nono lugar no grid - o outro piloto da equipe, o russo Vitaly Petrov, vai largar somente em 15º.

O também brasileiro Rubens Barrichello não conseguiu entrar na terceira e última parte do treino deste sábado, mas comemorou o 12º lugar no grid - como comparação, o seu companheiro na equipe Williams, o venezuelano Pastor Maldonado, terminou apenas na 18ª posição. Assim, o veterano piloto de 39 anos projeta um bom resultado no GP do Brasil, que pode ser a sua despedida da Fórmula 1.

O GP do Brasil acontece neste domingo, com largada prevista para as 14 horas e previsão de chuva durante a prova. Como os títulos de pilotos e construtores já estão definidos, a grande atração da última etapa da temporada é a disputa pelo vice-campeonato. Button está em vantagem, por ocupar o segundo lugar com 255 pontos. Alonso vem logo atrás com 245, enquanto Webber tem 233.

O grid:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min11s918

2.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min12s099

3.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min12s283

4.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min12s480

5.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min12s591

6.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min13s050

7.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min13s068

8.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min13s298

9.º - Bruno Senna (BRA/Renault ), 1min13s761

10.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), sem tempo

11.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min13s584

12.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min13s801

13.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min13s804

14.º - Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min13s919

15.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min14s053

16.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min14s129

17.º - Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min14s182

18.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min14s625

19.º - Heikki Kovalainen (FIN/Team Lotus), 1min15s068

20.º - Jarno Trulli (ITA/Team Lotus), 1min15s358

21.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min16s631

22.º - Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min16s890

23.º - Jérôme D'Ambrosio (BEL/Marussia Virgin), 1min17s019

24.º - Timo Glock (ALE/Marussia Virgin), 1min17s060