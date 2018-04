Vettel garante estar bem contente com seu início de campeonato

BARCELONA - Não há como negar que a cada ano as regras são concebidas para tentar reduzir a vantagem técnica de quem está ganhando. A Fórmula 1 procura manter a competitividade dessa forma. É por isso que no início das três últimas temporadas a eficiente Red Bull teve de superar mais desafios que os concorrentes.

A genialidade de seu grupo de engenheiros, no entanto, onde se destacam o diretor técnico Adrian Newey e o projetista chefe, Rob Marshall, sempre concebe carros que se não dominam o campeonato no fim acabam por vencê-lo com o supertalentoso Sebastian Vettel.

Hoje, no Circuito da Catalunha, esse fenômeno de precocidade, tricampeão do mundo aos 25 anos, falou sobre o começo do campeonato de seu time. Para alguns, por ser menos impiedoso que em 2011 com os adversários, por exemplo, está sendo “ruim”. Vettel respondeu: “Se você olhar os resultados que conseguimos diria que iniciamos muito bem a temporada. Temos de estar felizes também por dispor de um carro que nos permite terminar no pódio e vencer”.

Deu exemplos práticos: “Ganhei duas em quatro etapas, fui terceiro na Austrália e obtive um bom quarto lugar na China”. Mais importante para Vettel foi a maneira como conquistou os resultados. “Temos onde melhorar e é o que estamos fazendo, mas não estou descontente com o que dispomos.”

Depois das provas na Austrália, Malásia, China e Bahrein, Vettel lidera o Mundial com 77 pontos, diante de 67 de Kimi Raikkonen, da Lotus, 50 de Lewis Hamilton, Mercedes, e 47 de Fernando Alonso, Ferrari.

Como os demais times, Newey e Marshall incorporaram significativas mudanças no modelo RB9-Renault. Elas serão testadas amanhã no primeiro treino livre do GP da Espanha. Em função de sua criatividade, é grande a expectativa dos concorrentes. O primeiro treino livre começa amanhã às 5 horas, horário de Brasília, 10 horas em Barcelona.

Christian Horner, diretor da Red Bull, tornou pública sua pressão para a Pirelli modificar os pneus, reduzir a elevada degradação, como deseja Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, para tornar as corridas menos previsíveis. A partir da prova de Barcelona os pneus duros serão mais duros, para aumentar sua vida útil, e vão responder com o seu máximo de aderência numa faixa mais ampla de temperatura, na média mais baixa que o modelo de pneu duro usado até o GP de Bahrein, anterior ao da Espanha.

Vettel reagiu com certa indignação à questão sobre a Red Bull ter sido atendida pela Pirelli. “Houve mais fala-fala do que iniciativa de nosso lado. Todos estão sofrendo para encontrar o acerto para os pneus. Às vezes uns se dão bem às vezes outros acertam.”

Vettel explicou melhor: “As corridas ficaram diferentes. Na etapa da China, por exemplo, nós não conseguimos encontrar o melhor ajuste. Fernando (Alonso) se aproximou e eu, numa estratégia diferente, não digo que acenei para ele me ultrapassar, mas não dificultei também porque iria prejudicar o meu planejamento. É isso que criticamos.” Vettel usou os pneus macios, mais velozes porém de rápida degração, somente nas voltas finais da corrida. Já Alonso iniciou a prova com eles.

Os jornalistas perguntaram a Vettel o que tinha a dizer da proposta, ou das conversas, com Niki Lauda, sócio e diretor da Mercedes, a fim de convencê-lo a se transferir ao término do campeonato de 2014, quando acaba seu contrato com a Red Bull. “Eu me surpreendi quando li. Normalmente não leio muito, apenas as manchetes. Achei bem divertido.” Mas até Helmut Marko, homem forte da Red Bull, admitiu ser verdadeira a iniciativa de Lauda, ao reconhecer a capacidade de seu piloto.