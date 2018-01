Vettel isenta Ferrari por estouro de pneu e insinua erro da Pirelli

A polêmica sobre o estouro do pneu traseiro de Sebastian Vettel nas voltas finais do GP da Bélgica de Fórmula 1, no último fim de semana, ainda não chegou ao fim. Em comunicado divulgado no seu site oficial, o piloto alemão voltou a se pronunciar sobre o assunto defendendo a estratégia de apenas um pit stop adotado pela Ferrari.

"Apenas para tornar as coisas claras: a equipe e eu decidimos a nossa estratégia para a corrida juntos", disse Vettel "Nossa estratégia nunca foi arriscada, em qualquer ponto. Eu apoio a equipe e a equipe me apoia. E é isso que nos torna uma equipe. A equipe não é a culpada", completou o alemão.

A declaração de Vettel pode ser encarada como uma resposta para a Pirelli, fornecedora de pneus, que havia emitido um comunicado em que se defendia do incidente e também atacava as equipes, afirmando que sua sugestão para limitar no regulamento da Fórmula 1 o limite de voltas em que os compostos podem ser utilizados havia sido rejeitado anteriormente por elas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dessa vez, Vettel adotou um tom mais brando na sua reclamação em comparação ao que fez no domingo, quando até utilizou um palavrão para comentar o risco que se expôs durante o GP da Bélgica. Mas voltou a deixar claro que, ao menos na sua visão, a Ferrari não é a culpada pelo estouro do pneu que o impediu de ir ao pódio na prova no circuito de Spa-Francorchamps.