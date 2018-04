Vettel lamenta desempenho em treino e evita previsões

MONTE CARLO - Sebastian Vettel não passou do 9º tempo do dia nos treinos livres desta quinta-feira. Com desempenho tímido no circuito de rua de Mônaco, o piloto alemão manteve a discrição em suas palavras fora da pista. Ele evitou reclamar da performance da Red Bull e não fez previsões sobre o grid de largada, a ser definido no sábado.

"É difícil dizer onde nós estamos neste momento", afirmou, em uma eventual comparação com os rivais. "Fizemos grandes modificações no carro. Em resumo, não tivemos o desempenho ideal. A noa notícia é que temos um carro rápido quando todos os componentes estão funcionando de forma conjunta. Agora cabe a nós fazer com que tudo funcione em sincronia".

Na tentativa de evitar maiores expectativas sobre a Red Bull, Vettel evitou projetar a posição de largada dos carros da equipe. "Para ser honesto, não faço ideia de qual será nosso desempenho no treino classificatório, no sábado. Vamos aproveitar o último treino livre para avaliar o acerto".

O alemão conta com o trabalho da equipe para descobrir a melhor configuração para o carro no sábado. "Esta é a Red Bull e nós sempre encontramos uma resposta para os desafios mais complicados. Vamos sentar para analisar os dados amanhã. Teremos um dia longo para definir qual será nossa postura no sábado e no domingo".