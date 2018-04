Vettel lamenta por não ter superado Mercedes em treino

"Eu fiquei um pouco irritado com a minha volta rápida no Q3, eu acho que poderia ter sido mais rápido aqui e ali. O início da volta não foi ruim, mas também não foi ótimo. Em retrospectiva, eu deveria ter ido para duas voltas rápidas no início do Q3 e não uma, mas eu decidi por isso. Eu pensei que os pneus seriam bons o suficiente para a primeira volta", disse.

Vettel, porém, avaliou que está em boas condições para o GP de Mônaco e espera lutar pela vitória neste domingo. "Eu tenho lutado todo fim de semana, mas no final foi apertado. A pole, provavelmente, era possível hoje, mas estamos em terceiro. Eu acho que com os Mercedes na frente, esperava-se que eles seriam fortes. Temos um bom carro de corrida e devo ter condições de me sair bem", comentou.