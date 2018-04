Vettel lidera segundo treino, e Barrichello fica em 11.º

CINGAPURA - O alemão Sebastian Vettel liderou a segunda sessão de treinos livres para o GP de Cingapura, 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez a melhor volta da sexta-feira com 1min48s650, superando com tranquilidade os rivais.

Quem mais se aproximou de Vettel foi Fernando Alonso, com a Renault. O espanhol - vencedor da controversa corrida de 2008 - fez sua melhor marca em 1min48s924. O finlandês Heikki Kovalainen, da McLaren, terminou em terceiro, a apenas 0s028 do bicampeão.

Na disputa direta pelo título, na Brawn GP, Jenson Button levou a melhor sobre Rubens Barrichello. O inglês, que lidera a temporada com 80 pontos, fechou o dia em quinto lugar, com 1min49s311. O brasileiro, vice-líder com 66, foi apenas o 11º, com 1min49s616.

O destaque negativo ficou para o desempenho da Ferrari. Kimi Raikkonen não foi além da 14ª posição, e Giancarlo Fisichella ficou em 16º.

Os pilotos voltam à pista no sábado, às 8 horas (de Brasília) para o terceiro treino livre. A sessão oficial, que define as posições no grid de largada, acontece às 11 horas. A largada para as 61 voltas do GP de Cingapura será às 9 horas de domingo.