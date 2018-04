Vettel mantém tradição e batiza seu primeiro carro na Ferrari

O alemão Sebastian Vettel trocou de equipe na Fórmula 1 para a temporada 2015, mas não mudou a tradição de batizar os carros com que compete. E, nesta quarta-feira, em foto publicada no seu site oficial, ele revelou que chamará o carro da Ferrari para o campeonato deste ano de "Eva".

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, com títulos conquistados entre 2010 e 2013, Vettel teve muitas dificuldades na temporada passada, quando terminou o campeonato apenas na quinta colocação, atrás até mesmo do australiano Daniel Ricciardo, seu companheiro de equipe na Red Bull.

Para o campeonato de 2015, Vettel optou por deixar a Red Bull e se transferiu para a Ferrari, em busca de novos rumos na sua carreira e também tentando retomar a rotina de vitórias. E ele o fará com o SF15-T, o carro da equipe italiana para o próximo campeonato, que agora o alemão batizou de Eva, repetindo a tradição de nomear os bólidos, iniciada em 2008, na sua primeira temporada completa pela Toro Rosso.

Vettel poderá ser visto em seu primeiro fim de semana de corrida pilotando o novo carro da Ferrari, ou "Eva", como ele o chamará, a partir desta sexta-feira, quando serão iniciados os treinos livres do GP da Austrália, que será disputado no próximo domingo no circuito de Melbourne.